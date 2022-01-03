İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

'Şehit Süleymani direniş ve birliğin simgesidir'

Said Hatipzade, Şehit General Kasım Süleymani'yi saygı ve rahmetle anarak, "Şehit Süleymani, İran ve İslam'ı korumak için canını feda edip ölümsüz oldu. Şehit Süleymani direniş ve birliğin simgesidir." dedi.

Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı'nın bu büyük generale yönelik yapılan terör saldırısında dahli olanları adalete teslim etmek için elinden geleni yapacağını ve olay karşısında sessiz kalmayacağını söyledi.

'Cumhurbaşkanı Reisi önümüzdeki günlerde Moskova'yı ziyaret edecek'

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak önümüzdeki günlerde Moskova'ya ziyarette bulunacağını belirten Hatipzade, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin değerlendirileceğini açıkladı.

Hatipzade, İran ve Rusya arasındaki uzun vadeli iş birliği anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmanın bazı hükümleri gözden geçiriliyor. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık anlaşması hala geçerli ve otomatik olarak uzatılacaktır." açıklamasında bulundu.

Afganistan’ın durumu

Taliban'ın Afganistan’da meşru yönetici olarak tanımlanması ile ilgili yöneltilen soruya Hatipzade, "Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki tutumunu açıkça dile getirmiştir. Afganistan hakkında İran ve komşu ülkeler tarafından en çok üzerinde durulan şey, ülkedeki tüm etnik grupları yansıtan kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıdır." yanıtını verdi.

Viyana görüşmeleri

Sözcü Hatipzade, ABD'nin uyguladığı illegal yaptırımların kaldırılması ve tarafların nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Viyana'da yürütülen görüşmelere dair, şunları kaydetti:

"Yeni tur müzakerelerde Batı'nın geri adım attığına tanık olduk. Viyana'da elde edilen ortak metin, Batı'nın anlaşmaya uymayan taleplerinden geri adım attığını gösteriyor. Onlar, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının ötesinde herhangi bir talepte bulunamazlar.

Bugünden itibaren ortak metindeki içerikler tartışılacak. Ayrıca bugün öğleden sonra ikili ve çok taraflı görüşmeler başlayacak. Heyetler ve çalışma grupları önceden belirlenen gündemi ele almak üzere toplanacak."