İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Bugün tüm İran, Şehit General Kasım Süleymani'yi anıyor. İran'da günlük yayın yapan bazı gazetelerin manşet sayfaları...
Vatan-ı Emruz: Ölümsüz
Resalet: Süleymani'nin Yüzüğü; Ümmet ve millet
Ruzegar-ı Ma: Şehit, General'den Daha Etkili
Sobh-i No: Keşke Mucize İle Geri Dönseydin
Şehrvend: Vatan Askeri
Mardomsalari: General Süleymani; Açık Gönüllülüğün Sembülü
Cümle: Kaf Simurg Peşinde
Keyhan: Kasım Kasım... Bismillah Kasım'ül Cebbarin
Kimya'yı Vatan: Asrın Yeganesi; Hacı Kasım
Kudüs: Ümmetin Şehidi
İtimad: İmam'ın Oğlu
İtilaat: Süleymani'nin Şehit Edilişi Direniş Cephesini Yeniden Canlandırdı
yorumunuz