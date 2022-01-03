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3 Oca 2022 16:27

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

3 Ocak 2022 tarihinde çıkan İran'ın bazı günlük gazetelerinde yer alan manşetleri okurlarımızla paylaşıyoruz.

Bugün tüm İran, Şehit General Kasım Süleymani'yi anıyor. İran'da günlük yayın yapan bazı gazetelerin manşet sayfaları...

Vatan-ı Emruz: Ölümsüz

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Resalet: Süleymani'nin Yüzüğü; Ümmet ve millet

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Ruzegar-ı Ma: Şehit, General'den Daha Etkili

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Sobh-i No: Keşke Mucize İle Geri Dönseydin

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Şehrvend: Vatan Askeri

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Mardomsalari: General Süleymani; Açık Gönüllülüğün Sembülü

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Cümle: Kaf Simurg Peşinde 

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Keyhan: Kasım Kasım... Bismillah Kasım'ül Cebbarin

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Kimya'yı Vatan: Asrın Yeganesi; Hacı Kasım

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

Kudüs: Ümmetin Şehidi

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

İtimad: İmam'ın Oğlu

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

İtilaat: Süleymani'nin Şehit Edilişi Direniş Cephesini Yeniden Canlandırdı

İran gazetelerinde Şehit General Süleymani

News Code 1899615
https://tr.mehrnews.com/news/1899615/

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