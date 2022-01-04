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4 Oca 2022 09:47

AB: Filistinli Ebu Hevaş'ın sağlık durumundan endişeliyiz

AB: Filistinli Ebu Hevaş'ın sağlık durumundan endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB), 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın sağlık durumuna ilişkin "endişeliyiz" açıklaması yaptı.

AB Filistin Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist İsrail’in idari tutukluluk siyasetini sonlandırmasını istedi.

Açıklamada, “İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluğu protesto amacıyla 140 gündür açlık grevi yapan Hişam Ebu Hevaş’ın sağlık durumuna ilişkin oldukça endişeliyiz” ifadeleri yer aldı.

Gözaltındaki kişilere kendilerine yöneltilen suçlamaların bildirilmesinin kişisel hak olduğu kaydedilen açıklamada, bu kişilerin makul bir süre içinde yargılanmaları ya da serbest bırakılmaları gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

News Code 1899624
https://tr.mehrnews.com/news/1899624/

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