Filistinli gruplardan Siyonist Rejim'e Hişam Ebu Hevvaş çağrısı

İslami Direniş Hareketi (Hamas), açlık grevindeki esir Ebu Hevvaş’ın hayatını tehdit eden kritik gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Hamas sözcülerinden Abdullatif El-Kanua, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Ebu Hevvaş’ın sağlık durumunun oldukça tehlikeli bir aşamaya girmesine rağmen Siyonist işgal yönetiminin Filistinli esirin çektiği sıkıntıyı görmezden gelmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Esirlere ve özellikle de açlık grevindekilere yönelik tavrının işgal rejiminin faşistliğini gösterdiğini söyleyen El-Kanua, Hamas Hareketi olarak esir Ebu Hevvaş’ın hayatından tamamen işgal yönetimini sorumlu tuttuklarını belirtti.

Hamas Hareketi ayrıca Filistinlilere çağrıda bulunarak esirler davası etrafında kenetlenmelerini ve esir Ebu Hevvaş’a daha geniş destek vermelerini istedi.

İslami Cihad Hareketi de esir Hişam Ebu Hevvaş’ın suikast ve tasfiye operasyonuyla karşı karşıya olduğunu kaydederek, açlık grevindeki Filistinli esirin sıkıntısının giderilmediği her anın onu ölüme daha çok yaklaştırdığını söyledi.

İşgal rejimi sorumluluğunu yerine getirmekten kaçtığı sürece tüm seçeneklerin masada olduğunu belirten İslami Cihad, işgal yönetiminin idari hapis cezasını dondurduğunu söyleyerek gerçekleri saptırma ve aldatma politikası benimsediğini kaydetti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi