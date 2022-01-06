Siyonist güçleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

AA'ya göre, Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Sarahne, yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediğini belirtti.

Sarahne, baskınlarda çoğunluğu Nablus, Tubas ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen işgalci güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.