Alanyaspor'da 13 koronavirüse yakalandı

Tüm dünyada yeniden etkisini artıran koronavirüs futbolu da vurmaya devam ediyor.Süper Lig ekipleri takımlarda ortaya çıkan koronovirüs pozitif testlerini sık sık duyururken, son kötü haber de Alanyaspor'dan geldi.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Turuncu-Yeşilliler kritik maça testleri pozitif olan teknik direktörü Farioli, 1 antrenörü ve 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Kaynak: Fanatik