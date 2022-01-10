Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı.

Galatasaray'da Fatih Terim, NEF Stadyumu’nda durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüştü.

İkilinin toplantısı sadece 15 dakika sürdü. Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre toplantı sonunda Fatih Terim'le yolların ayrıldı.

Soğuk savaş ayrılıkla bitti

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında son dönemde soğuk savaş yaşanıyordu. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürdü.

Kaynak: Hürriyet