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4 Şub 2022 13:48

Putin, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için Çin’e gitti

Putin, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için Çin’e gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pandeminin başlangıcından beri ilk kez Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni vesilesiyle Çin’e gitti.

Sputnik'e göre, Çin’in başkenti Pekin’e giden Rusya lideri Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşmeye başladı. Putin bugün Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış törenini ziyaret edecek. Bu ziyaret ayrıca pandeminin başlangıcından bu yana Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamasına göre, liderlerin görüşmesi ikili ilişkilerin genelini kapsayacak. Ziyaret kapsamında üst düzey görüşmeler yürütülecek.

Bu görüşmelerde Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı partnerlik ilişkileri ve stratejik etkileşimin gelişim olasılıklarının ele alınması planlanıyor. Ticaret, ekonomi, enerji, yatırım, bilim, teknik alanlarında ve insani alanlarda işbirliği ile ilgili meseleler değerlendirilecek.

News Code 1900253
https://tr.mehrnews.com/news/1900253/

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