Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Tahran'da

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’nin dün gece üst düzey siyasi ve iktisadi bir heyetin eşliğinde Tahran’a geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verild:

“Afganistan sanayi ve ticaret bakan vekillerinden oluşan heyetin, İranlı yetkililerle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini görüşeceği planlanıyor.

İran her zaman özellikle mevcut durumda, komşu ülke halkının çıkarları doğrultusunda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Afgan heyetinin Tahran ziyareti sırasında bankacılık, sınır piyasalar, madencilik, ticaret ve spor işbirliği gibi çeşitli ekonomik ve ticari konularda anlaşma yapılacak.”