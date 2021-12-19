Emir Abdullahiyan, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, Afganistan'da tüm etnik gruplardan oluşan kapsayıcı bir hükümet kurulması gereğini vurgulayarak, bunun Afganistan'da istikrar ve güvenliğin sağlanması için önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere gerçekleştirilen zirvade yaptığı konuşmada, "Bizi burada bir araya getiren konu Afganistan'da uzun süredir devam eden krizdir." dedi.

İranlı yetkili ayrıca, Afganistan’a mali yardım yapılması için bir fon kurulması teklifinde bulundu.