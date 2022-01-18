Kudüs Gücü komutanı, Irak'ta Mukteda el Sadr ile görüştü

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Irak temasları kapsamında dün El Sadr hareketi El Sadr hareketi lideri Mukteda el Sadr ile görüştü.

Tuğgeneral İsmail Kaani Irak Şii Koordinasyon Kurulu liderleri ile de bir araya gelmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani pazar günü Irak'ın kutsal kenti Necef'i ziyaret etmişti.

Tuğgeneral Kaani, Necef'teki Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra direniş komutanı Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis'in mezarının başına gitmişti.