Tuğgeneral Kaani Irak Şii Koordinasyon Kurulu liderleri ile görüştü

Iraklı kaynaklar Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’nin Irak Şii Koordinasyon Kurulu liderleri ile görüştüğünü duyurdu.
Tuğgeneral Kaani’nin Şii Koordinasyon Kurulu liderleri ile görüşmesinin ardından El Sadr hareketi lideri Mukteda el Sadr ile görüşeceği açıklandı.
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani dün Irak'ın kutsal kenti Necef'i ziyaret etmişti.
Tuğgeneral Kaani, Necef'teki Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra direniş komutanı Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis'in mezarının başına gitmişti.
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