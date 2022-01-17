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17 Oca 2022 09:43

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani Irak'ı ziyaret etti

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani Irak'ı ziyaret etti

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin dün Irak'ın kutsal kenti Necef'e ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Sabereen News Telegram kanalında yer alan bilgiye göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani dün Irak'ın kutsal kenti Necef'i ziyaret etti.

Tuğgeneral Kaani, Necef'teki Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra direniş komutanı Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis'in mezarının başına gitti.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve eski Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.

Kudüs Gücü Komutanı Irak'ı ziyaret etti

Kudüs Gücü Komutanı Irak'ı ziyaret etti

Kudüs Gücü Komutanı Irak'ı ziyaret etti

News Code 1899884
https://tr.mehrnews.com/news/1899884/

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