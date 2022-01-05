İran'dan General Süleymani suikastının faillerine sert uyarı

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin yıldönümü münasebetiyle düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, “ABD’nin katil başkanı (Trump) da dahi General Süleymani cinayetinin tüm failleri dünyadaki özgürlük sever insanların gözünden kaçmıyor” dedi.

Tuğgeneral Kaani şehit Süleymani suikastının faillerine seslenerek, “Siz ne sandınız? Vurup bittiğini mi düşündünüz? İslam toplumu, Müslümanlar ve dünyadaki özgürlük sever insanlar sizden öyle bir intikam alacaktır ki, hayatınız boyunca unutmayacaksınız” ifadesini kullandı.

Konuşmasını diğer bölümünde Amerikalıların bölgeden kovulmasına dikkat çeken Tuğgeneral Kaani, “ABD’nin bölgede zaman zaman 15 bin askeri vardı ve bu sayı şimdi 2 bine inmiştir. Elbette Şehit Süleymani âşıkları bu kadarına müsamaha göstermeyecek ve düşman İran’ın kesin intikamını beklemelidir. Direnişin yolu devam edecek ve direniş kılıcı düşmanların ellerini kesecektir” ifadelerinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de direniş şehitleri için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, “Bu korkunç cinayetin karşısında saldırgan, katil ve asıl suçlu yani o zamanki ABD başkanı (Trump) yargılanmalıdır” demişti.

Reisi, “Trump, Pompeo ve bu cinayetin diğer failleri için adil bir yargılama mekanizması sağlanmalı. Aksi takdirde İslam ümmeti bu cinayetin intikamını alacaktır” ifadesinde bulunmuştu.