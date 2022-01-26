Ermenistan'daki Rus üssü kapatılmayacak

Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekili, iktidardaki Sivil Sözleşme partisinin üyesi Artsrun Ovannisyan, bugün basın mensuplarına açıklamasında, Ermenistan-Türkiye ilişkileri normalleştikten sonra, ülkenin kuzeyindeki Gümri kentinde 1995’ten bu yana faaliyet gösteren 102. Rus askeri üssünün kapatılacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Ovannisyan, “Ermenistan ve Rusya stratejik ortaklar. Şu anda Ermenistan ile Türkiye arasında bir diyalog başladı. Bu diyalog daha yeni başladı. Rus üssünün tahliye edileceği iddialarını yaymak için hiçbir gerekçe yok. Dolayısıyla bu noktada yorum yapılacak bir şey de yok. Gerçekliğimizde, üssün tahliyesi söz konusu değil. Bu uydurma ve anlamsız bir haber” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ermeni medyasında, Ermenistan ve Türkiye’nin diplomatik ilişkileri kurması ve iki ülke arasında sınırın açılması durumunda, Rus askeri üssünün kapatılma olasılığına ilişkin haber yapılmıştı.

2011 yılında, Rusya’nın Ermenistan’da askeri üssünün vadesi 2044’a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Sputnik

