İran ve Türkiye cumhurbaşkanları telefonda görüştü

İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Tahran ve Ankara arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, iki ülke arasında ikili ve bölgesel işbirliğine vurgu yaparak, “Ortaklık ve ilişkimize tüm alanlarda uzun vadeli bakıyoruz. Türkiye ile stratejik işbirliğini öngören her türlü plana olumlu yaklaşıyoruz” dedi.

Reisi ayrıca, “Bölgedeki tüm sorunlar ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlikleri sağlanarak çözülebilir. Bölgede istikrar ve güvenlik ancak bu şekilde sağlanabilir” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İran ile ortaklığı güçlendirmek adına ekonomik işbirliklerini öngören bir listenin hazırlandığını belirtti.

Yakın zamanda Tahran’ı ziyaret etmek istediği belirtilen Erdoğan, İran'ın Türkiye'nin enerji arzını sürdürmesini vurgulayarak, “Türkiye, İran'ı güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görüyor ve Tahran ile olan işbirliğini artırmayı hedefliyor” dedi.