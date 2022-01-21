Cumhurbaşkanı Reisi, Moskova ziyaretini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Moskova ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret sırasında gündeme getirilen konular, İran’ın dış politikasının ana hedefi olan dünya ülkeleriyle, özellikle komşu ülkelerle maksimum etkileşim kurmak doğrultusundaydı” dedi.

Rusya ziyareti sırasında iki ülke arasındaki kapsamlı, istikrarlı ve faydalı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Reisi, “Şüphesiz Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi iki ulusun güvenliğine ve refahına katkı sağlayacaktır. Tahran ve Moskova arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi bölge ve uluslararası arena için kesinlikle güvenlik sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki bankacılık konularının da ele alındığını ifade eden Reisi, “İran ve Rusya, doların parasal ve bankacılık ilişkileri üzerindeki hakimiyetini kırmak ve ulusal para birimiyle ticaret yapmak için adımlar atabilirler” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca İran Petrol Bakanı Cevad Ovci’nin petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda Rus enerji yetkilileriyle mutabık kaldığını söyledi.

Reisi, iki ülke arasındaki ticaret engellerinin kaldırılması konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

İran'ın transit ve ulaşım alanında çok iyi kapasitelere sahip olduğunu belirten Reisi, “Bu ziyaret sırasında kuzey-güney koridorunun aktif hale getirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu transit güzergah, Rusya'dan ve İran'ın kuzeyindeki diğer ülkelerden gelen malların güney bölgelerine geçiş süresini daha kısa yapacak” ifadelerinde bulundu.

Reisi ilaveten Moskova ziyareti sırasında savunma, havacılık ve uzay işbirliğinin genişletilmesi konusunda iyi görüşmeler yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin bölgesel krizleri ve uluslararası sorunları çözmeye ve güvenlik, istikrar, barış ve adaleti geliştirmeye yardımcı olabileceğine şüphe yok. Örneğin İran ve Rusya’nın Suriye’de terörizme karşı mücadeledeki ve bu ülkede güvenliğin sağlanmasındaki işbirliği deneyimi, Kafkasya ve iki tarafça mutabık kalınan diğer bölgelerde tekrarlanabilir.”