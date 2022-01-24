Reisi: Cezayir ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Cezayir’in yeni Tahran Büyükelçisi Ali Uruc’u kabul etti. Bugün gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Ali Uruc , Cumhurbaşkanı Reisi'ye güven mektubu sundu.

Güven mektubu takdim töreninde Reisi, İran-Cezayir ilişkilerine dair, “Yeni dönemde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi için her türlü çabanın gösterilmesini temenni ediyorum.” dedi.

Cezayir halkının Fransız sömürgeciliğine karşı gösterdiği büyük direnişe atıfta bulunan Reisi, “Sömürgeci güçler eski politikasından hiçbir zaman vazgeçmiyorlar ve her seferinde yeni bir yaklaşımla sömürgeci hedeflerini izliyorlar. Cezayir halkı da her daim direniş ruhunu koruyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın Cezayir ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirterek, “Cezayir Cumhurbaşkanını İran ile ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgilendiğini dile getirdiği için takdir ediyorum.” açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için elinden geleni yapacağını belirten Cezayir'in yeni büyükelçisi, ülkesinin Filistin davasına verdiği desteği sürdüreceğini aktardı.