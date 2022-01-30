İran ve Fransa cumhurbaşkanları telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkileri güçlendirme yolları, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili Viyana görüşmeleri ve Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde ABD’nin azami baskı politikasının başarısız olduğunu kabul ettiğini belirterek, “İran, müzakere sürecinde bir anlaşmaya varma iradesini ve ciddiyetini ortaya koymuştur ve karşı tarafın bu konudaki her türlü çabası, yaptırımların kaldırılmasını, doğrulamayı ve geçerli bir garantiyi içermelidir” dedi.

Bölgenin istikrar ve güvenliğinin dış müdahalelerle değil, iç bölgesel çözümlerle sağlanabileceğini vurgulayan Reisi, uluslararası toplumu Yemen'deki insani krize dikkat etmeye çağırarak bu ülkenin mazlum halklarının kuşatmasının kaldırılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ABD’nin kriz çıkardığı için İran’ın ABD’ye güvenmemek konusunda haklı olduğunu vurguladı.

Macron ayrıca Yemen halkına yönelik askeri saldırganlığı, özellikle son saldırıları kınadı.