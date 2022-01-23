Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche'den Erdoğan analizi

Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikasını geniş bir analizle ele aldı. Makaleyi Malte Fishcer kaleme aldı.

Makalede, “Türk halkının düştüğü sefalet nedeniyle Erdoğan'a destek azalıyor. Enflasyon hızla artıyor ama Merkez Bankası, faizi yükseltmemekte direniyor. Bunun etkileri Avrupa'ya uzanıyor. Burayı da olumsuz etkiliyor” denilirken, Almanya'da enflasyonun yüzde 5.3'e çıktığını ama Türkiye'de yüzde 36 olarak açıklandığı kaydedildi.

Dergide yayınlanan makalede, “Erdoğan büyük olasılıkla, yüksek faiz gelirse ekonominin çarklarının durmasından ve dolayısıyla en geç haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamamaktan korkuyor. Erdoğan, Merkez Bankası yönetimini kendisi seçiyor ve faiz tavsiyesine isyan ederlerse görevden alıyor. Türkiye'deki kriz, Erdoğan'ın halkı inandırmaya çalıştığı gibi dış güçlerin saldırısı değil, çıkarların siyasallaşmasının sonucudur” diye yazdı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, TL’deki düşüşün ithalatı pahalandırdığını, Türk halkını fakirleştirdiğini, Erdoğan'ın politikasının onaylanmasını zorlaştırdığını vurgulayan dergide, “Erdoğan halkı sakinleştirmek için asgari ücreti yüzde 50 artırdı. Ancak gerçek satın alma gücünde bir şey değişmedi. Çünkü firmalar, ek işçilik maliyetleri ve hammadde artışlarını fiyatlarına yansıtmaya başladı. Bu durum ücret- fiyat sarmalını hızlandırır. Yatırım bankası Goldman Sachs'ın ekonomistleri, enflasyon oranının bu ay yüzde 40'ı aşacağını, önümüzdeki aylarda yüzde 50'nin üzerine çıkacağını varsayıyor. TL üzerindeki aşağı düşüş baskısının da artacağı belirtiliyor” denildi.