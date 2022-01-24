WSJ: Erdoğan ile Putin arasındaki yakınlık ABD'yi rahatsız ediyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, “F-16 satışı ABD-Türkiye ilişkisini yumuşatabilir fakat Rusya ile gerilim araya giriyor” başlığıyla kapsamlı bir analiz hazırladı.

Gazete muhabirleri Jared Malsin ve Brett Forrest imzalı haberde, ABD Kongre mensuplarının, Erdoğan’ın Rus lider Vladimir Putin ile olan yakınlığından rahatsız olduğuna vurgu yapıldı.

Erdoğan ile Putin arasındaki yakınlık dolayısıyla ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş jeti satmasına engel olunabileceğine dikkat çeken gazete, Washington’ın F-16 satışına engel koyması durumunda Ankara’yı Moskova’ya yakınlaştıracağı konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye’nin S-400 satın almasından sonra ABD’nin Türkiye’yle arasına mesafe koymaya başladığına dikkat çekilirken Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen, eskiyen F-16 ve F-4 savaş uçaklarının yerine ABD’den yeni F-16’lar satın almak istediği hatırlatıldı.

Öte yandan gazeteye konuşan uzmanlar ve yetkililer, Türkiye’nin F-16 satın alamaması durumunda bunun Türkiye’yi cezalandırmak anlamına gelebileceğini söyledi.

Uzmanlar, ABD’den savaş uçağı alamayan Türkiye’nin Moskova’dan benzer araçları satın alabileceğini aktardı. Bu savaş uçakları arasında Su-35, Su-57 ile birlikte Rusya’nın beşinci nesil tek motorlu savaş uçağı Checkmate’in (Türkçesi Şah-mat) de olduğu kaydedildi.

Geçen yıl Yunanistan’a Dassault Rafale savaş uçağı satan Fransa’nın Türkiye’ye bu uçağı satmayacağını öngören uzmanlar, İngiltere’nin de Eurofighter Typhoon satışını engelleyebileceğini dile getirdi.

Kaynak: Milli Gazete