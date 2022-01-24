NATO, Doğu Avrupa'ya ilave savaş uçağı ve gemisi gönderiyor

Ukrayna'ya askeri desteğin artırması ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışma hattına asker yığılmasından kaynaklanan gerilim nedeniyle Rusya- Batı ilişkilerinin gergin hal aldığı bir dönemde NATO'dan tansiyonu yükseltebilecek bir açıklama daha geldi.

Caydırıcılığın artırılmak istenmesini gerekçe gösteren NATO, üye ülkelerin Doğu Avrupa'daki müttefiklere ilave savaş gemileri ve savaş uçakları göndereceğini ve kuvvetlere 'hazır ol' emri verildiğini duyurdu.

Ek güç gönderme kararı alan tüm ittifak üyelerine teşekkür eden Genel Sekreter Jens Stoltenberg "NATO, müttefiklerini korumak ve savunmak için tüm gerekli önlemleri almaya devam edecek. Buna İttifak'ın doğu kısmını güçlendirmek de dahil" dedi.

Açıklamaya göre NATO ülkelerinden Danimarka, Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya da 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlanıyor.

İspanya, Bulgaristan'a savaş uçakları göndermeyi planlıyor, ayrıca NATO'nun deniz güçlerine katılmak üzere savaş gemileri gönderiyor.

Fransa, NATO komutası altında görev yapmak üzere Romanya'ya asker göndermeye hazır olduğunu bildirirken Hollanda, nisandan itibaren hava devriyesi için Bulgaristan'da 2 F-35 savaş uçağını bulunduracak. Hollanda ayrıca bir gemisini ve NATO Mukabele Kuvveti için kara birliklerini hazır tutacak.

NATO açıklamasında ABD'nin de ittifakın doğu kısmında askeri varlığını artırmayı planladığını açıkça ifade ettiği vurgulandı.

Kaynak: Sputnik