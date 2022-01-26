İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalanlar turistlerden protesto

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört yanında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Yağış nedeniyle birçok İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalmıştı.

Sosyal medyada konuya ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntüler İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yurt dışı yolcularının protestoya başladığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ‘We need hotel’ (Otel ihtiyacımız var) sloganı dikkat çekti. Paylaşılan başka bir görüntüde ise polislerin havalimanına girip beklediği görüldü.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TSİ 05.00 itibarıyla yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara götürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Tele1