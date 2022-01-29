Türkiye'nin pandemi karnesi: Salgın kötü yönetildi

Almanya’da 1900’lerin başında kurulan ve dünyanın en etkili 50 düşünce kuruluşu arasında gösterilen Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü, hükümetlerin koronavirüse (Kovid-19) karşı nasıl hareket ettiğiyle ilgili kapsamlı bir rapor ve analiz hazırladı. 11 ülkeyi 'popülist' olarak adlandıran kurum, ABD, Birleşik Krallık, Brezilya, Türkiye, Hindistan, Çekya gibi ülkeleri yöneten hükümetlerin salgınla mücadele kapsamında yetersiz kaldığını ve virüsü iyi yönetemediklerini aktardı. Bu ülkelerde Kovid-19'a bağlı sebeplerle ölüm oranının diğer ülkelere göre iki kattan daha fazla olduğu belirtilirken, bu hükümetlerin 'tepki çekmesi muhtemel' yasakları almaktan imtina ettiği de kayıtlara geçti.

Almanya’da 1900’lerin başında kurulan ve dünyanın en etkili 50 düşünce kuruluşu arasında gösterilen Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü, hükümetlerin Kovid-19'a karşı nasıl hareket ettiğiyle ilgili kapsamlı bir rapor ve analiz hazırladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; raporda, 11 ülkeyi 'popülist' olarak adlandıran kurum, ABD, Birleşik Krallık, Brezilya, Türkiye, Hindistan, Çekya gibi ülkeleri yöneten hükümetlerin Kovid-19 mücadele kapsamında yetersiz kaldığını ve virüsü iyi yönetemediklerini aktardı. Bu ülkelerde Kovid-19'a bağlı sebeplerle ölüm oranının diğer ülkelere göre iki kattan daha fazla olduğu belirtilirken, bu hükümetlerin 'tepki çekmesi muhtemel' yasakları almaktan imtina ettiği de kayıtlara geçti.

"İnsanlar gereksiz yere öldü"

Bu adımlar sebebiyle insanların gereksiz yere öldüğünü belirten araştırmanın yürütücülerinden Michael Bayerlein, Google verilerine göre bu ülkelerde insanların 2020’de sokağa çıkma oranları daha yüksekken aşırı ölüm oranının yüzde 18 olduğu fakat sıkı yasakların uygulandığı ülkelerde ise aşırı ölüm oranının yüzde 8 olduğunu söyledi.