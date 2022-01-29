Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD müzakere değil yağma peşinde

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, "ABD müzakere değil yağma peşinde. Tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır ve yaptırımların askıya alınmasını kabul etmiyoruz." dedi.

İran'da cuma namazı sonrasında Yemen'e destek

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik askeri saldırıları, tüm İran’da kınanırken, Yemen’e destek verildi.

Tahran başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında Cuma namazları sonrası Suudi Arabistan'ın Yemen politikası protesto edildi.

Emir Abdullahiyan ile Azeri mevkidaşı Bayramov ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, her iki ülkenin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler bütün yönleriyle değerlendirildi.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 757 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 356'ya vaka sayısı ise 6 milyon 310 bin 452'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 323'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 95 bin 414'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.