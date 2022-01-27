İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 285 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 333'e vaka sayısı ise 6 milyon 293 bin 695'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 294'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 91 bin 880'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.