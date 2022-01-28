İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 757 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 356'ya vaka sayısı ise 6 milyon 310 bin 452'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 323'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 95 bin 414'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.