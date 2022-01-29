AB doğalgaz için Azerbaycan'a heyet gönderecek

Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya'nın gaz tedarikini kısabileceğinden endişe duyduğu belirtilen AB'nin yeni gaz tedarikçileri bulmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Financial Times'ın (FT) adı açıklanmayan Avrupalı bürokratlara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Avrupa'ya gaz arzını artırma olasılığını ele almak üzere Şubat ayı başlarında Azerbaycan'la görüşmeler yapmayı planlıyor.

AB üyelerinin, Ukrayna'da askeri çatışma yaşanması durumunda Batı'nın uygulayacağı yaptırımlara cevaben Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini azaltmasından endişe duyduğunu yazan FT, "AB, acil durumlarda gaz tedariki organize etmek umuduyla Azerbaycan'a heyet göndermeyi planlıyor" ifadelerine yer verdi.

FT'ye konuşan bir bürokrat da, Brüksel'in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki için bazı Asya ülkeleriyle görüşmeler yaptığını belirtti.

Kaynak: Sputnik