  1. Ekonomi
9 Şub 2022 11:18

Azerbaycan'dan Türkiye'ye acil durum gazı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye acil durum gazı

Azerbaycan, hükümetin talebi üzerine Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı tedarik edecek. Ocak ayında günlük 5 milyon metreküp ile başlanan tedarikin Şubat sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Bloomberg’in haberine göre, Azerbaycan Türkiye’ye 170 milyon metreküplük acil durum gazının ihracına başladı. Gaz tedariğinin günlük 5 milyon metreküp civarında olduğu, Ocak ayının son haftasında başladığı ve Şubat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden biri olan İran'ın Ocak ayında teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı. BOTAŞ sanayi tesislerine uygulanan gaz kısıntısını 8 Şubat itibariyle kaldırmıştı.

News Code 1900367
https://tr.mehrnews.com/news/1900367/

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