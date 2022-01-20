  1. Ekonomi
20 Oca 2022 11:13

İran'dan, Türkiye'ye doğalgaz akışı kesildi

İran'dan, Türkiye'ye doğalgaz akışı kesildi

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın, teknik bir arıza gerekçesiyle gaz akışını 10 gün süreyle kestiğini Türkiye'ye bildirdi.

Cumhuriyet'ın aktardığı habere göre, Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirererek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını keserken, doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışı azaltıldı. Yetkililer, sürenin kısaltılması için görüşmelerin sürdüğünü belirttiler.

İran, düzenleyici kurum verilerine göre, geçen yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'nin tükettiği doğalgazın yüzde 16'sını sağladı.

Talimat verildi

Sektör yetkilileri, kullandıkları doğalgazı yüzde 40 azaltmaları için santrallere talimat gönderildiğini, ayrıca gaz dağıtım şirketlerine de 300 bin m3'ten fazla gaz tüketen sanayi ve kampüs tarzı büyük ölçekli tüketicilere de aynı oranda akışın azaltmaları için talimat verildiğini ifade ettiler.

Gaz akışını azaltma talimatı ısıtma için yapılan kullanımı, üniversite ve hastaneleri kapsamıyor. 

News Code 1899954
https://tr.mehrnews.com/news/1899954/

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