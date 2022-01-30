İtalya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Sergio Mattarella seçildi

Cumhurbaşkanını seçmek üzere parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisine üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla toplanan 1009 üyeli seçici mecliste, bu akşam 8. tur oylaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin başladığı 24 Ocak'tan bugüne kadar başka bir isim üzerinde anlaşamayan partiler, 8. tur oylama öncesinde yeniden aday göstermek için Mattarella'ya başvurdu.

Partilerin bu talebini kabul eden 80 yaşındaki Mattarella, oylamaya katılan 983 seçici delegeden 759'unun oyunu alarak bir kez daha cumhurbaşkanlığına seçildi.

Mattarella 3 Şubat'ta yemin edecek

Büyük Seçici Meclisteki oy sayımında Mattarella'nın seçilmek için gereken salt çoğunluk olan 505 oyu geçmesi, Genel Kurul salonunda alkışlarla karşılandı.

Böylece Mattarella, 1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen ülkede şu ana kadar görev yapan 12 cumhurbaşkanı arasında Giorgio Napolitano’nun ardından "bu göreve ikinci dönem için seçilen ikinci isim" oldu.

Mattarella'nın 3 Şubat'ta yemin ederek, cumhurbaşkanlığında ikinci 7 yıllık dönemine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA