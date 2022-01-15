İran ile Türkiye arasında doğalgaz müzakereleri başlıyor

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran-Türkiye doğalgaz sözleşmesine ilişkin, "Türkiye ile doğalgaz sözleşmesinin uzatılması, Petrol Bakanlığı ve İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) gündemindeki konulardan biridir. Bu ülkeye gaz ihracatı 2026'da sona erecek. Bu hafta, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve İran Milli Gaz Şirketi arasında müzakere başlıyor." dedi.