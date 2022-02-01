  1. Ekonomi
1 Şub 2022 09:47

İran'ın petrol tankeri Venezuela'ya ulaştı

İran'ın petrol tankeri Venezuela'ya ulaştı

2 milyon varil gaz kondensat taşıyan İran bandıralı süper tanker, Venezuela'nın Jose limanında yükünü boşaltmaya başladı.

Reuters'in haberine göre, 2 milyon varil gaz kondensat taşıyan İran bandıralı süper tanker, Venezuela'nın Jose limanında yükünü boşaltmaya başladı.

Bu sevkiyat, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ile Venezuela'nın kamu petrol şirketi PDVSA arasında sağlanan anlaşma kapsamında yapılıyor.

Anlaşmaya göre, İran'ın ürettiği ham petrol ve doğalgaz ara ürünleri Venezuela Merey sahasından çıkan ham petrol ile takas edilecek. Venezuela bu takas sayesinde petrol üretim ve ihracatını kesintiye uğratan akut seyreltici kıtlığını hafifletilmiş olacak.

News Code 1900191
https://tr.mehrnews.com/news/1900191/

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