İran petrolünün fiyatı yükseldi

İran ham petrolün varil fiyatı 3, 77 dolar yükselerek 88,72 dolarara çıktı. Böylece petrol fiyatında geçen güne göre yüzde 4.44 büyüme yaşandı.

Bu hafta yaşanan yükselişler birçok nedene dayanıyor. Bazı uzmanlara göre, bunların başında geçtiğimiz ay karar aldığı artışı gerçekleştirmekte zorlanan OPEC+’nın bu ay için yeni bir üretim artış kararı almasına yatırımcıların şüpheyle yaklaşması geliyor. Aynı zamanda Ukrayna krizi ve bunun enerji piyasalarına etkileri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.