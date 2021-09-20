İran'ın 3. petrol tankeri Lübnan'a gitti

İsveç'in Başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren ve dünya çapında petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden 'TankerTrackers' adlı firma, İran akaryakıtını taşıyan üçüncü petrol tankerinin Lübnan'a doğru yola çıktığını ileri sürdü.

İran'ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan 20 yakıt tankeri geçtiğimiz perşembe günü Lübnan topraklarına girmişti.

İran'dan Lübnan'a akaryakıt taşıyan ikinci tanker de Cumartesi sabahı Suriye karasularına girmişti.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İran ile akaryakıt anlaşmasına ilişkin, "Üçüncü akaryakıt taşıyan geminin Lübnan’a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık. Lübnan’ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.