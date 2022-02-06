Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e transfer olma sürecini açıkladı

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, kulübün sosyal medya hesabında transfer süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"Benim için en iyi seçeneğin İngiltere'ye gelmek"

Allahyar, "Burada olmak çok iyi hissettiriyor. Hull City büyük bir kulüp ve çok heyecanlıyım. Transfer döneminde başka takımlara gitme ihtimalim de vardı ancak benim için en iyi seçeneğin İngiltere'ye gelmek olduğuna karar verdim. Kendimi geliştirebilmek ve kariyerimde ileriye doğru adımlar atmak istiyorum. Her zaman takımı için elinden geleni yapan bir futbolcuyum. Hızlıyım ve yapabileceklerimi sahada göstereceğim" dedi.

"Formumu yeni takımımda da devam ettirmek istiyorum"

Hull City formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Allahyar Sayyadmanesh "Geçen sezon Ukrayna'da 24 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptım. İran Milli Takımı ile çıktığım ilk maçta da gol attım. Her çocuğun hayali, ülkesinin formasını giymektir ve bu hayalim gerçek oldu. Bu formumu yeni takımımda da devam ettirmek istiyorum. Taraftarımızın önünde sahaya çıkmak ve bu büyük kulübü başarıya ulaştırmak için sabırsızlanıyorum."dedi.

Allahyar Sayyadmanesh transferinde Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

Allahyar Sayyadmanesh transferinde Fenerbahçe ile Hull City, sezon sonunda 4,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay şeklinde oyuncunun bonservisi alınacak şeklinde anlaşma sağladı.

Allahyar Sayyadmanesh'in performansı

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu öncesi trasnfer ettiği Allahyar'ın Hull City'e 4,5 milyon Euro karşılığında satıldığı belirtildi. İranlı forvet, kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol - 4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü