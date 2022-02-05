Mesut Özil MLS yolunda

Türk medyasına göre, Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla gelen Mesut Özil için ayrılık iddiaları her geçen gün güçleniyor.

Sarı-lacivertli oyuncunun menajerinin, 33 yaşındaki futbolcu için ABD'de takım aradığı iddia edildi. Yıldız ismin Kanarya'dan sonraki rotasının artık bir MLS ekibi olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

2021'in ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında 34 resmi maça çıktı. Özil bu karşılaşmalarda takımına toplam 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.