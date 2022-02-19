İranlı milli güreşçilerden Bulgaristan'da 4 madalya

İran Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ikinci gününde Grekoromen Milli Takımı 1 altın, 2 bronz, Serbest Güreş Milli Takımı ise 1 bronz madalya aldı.

Grekoromen Milli Takımı'ndan 63 kiloda Meysam Delkhani altın, 72 kiloda Alireza Abdovali ve 82 kiloda Alireza Mahmadi bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbest Güreş Milli Takımı'nda 79 kiloda Mostafa Ghiyasi bronz madalya kazandı.

59. Nikola Petrov-Dan Kolov Uluslararası Güreş Turnuvası Bulgaristan'ın Tırnova kentinde 17-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu turnuva Bulgaristan'dan ilk Avrupa serbest güreş şampiyonu olan Dan Kolov ve Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nikola Petrov onuruna düzenlenmektedir.