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19 Şub 2022 11:30

İranlı milli güreşçilerden Bulgaristan'da 4 madalya

İranlı milli güreşçilerden Bulgaristan'da 4 madalya

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2022 Nikola Petrov-Dan Kolov Uluslararası Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde İranlı milli güreşçiler 1 altın, 3 bronz madalya sahibi oldu.

İran Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ikinci gününde Grekoromen Milli Takımı 1 altın, 2 bronz, Serbest Güreş Milli Takımı ise 1 bronz madalya aldı.

Grekoromen Milli Takımı'ndan 63 kiloda Meysam Delkhani altın, 72 kiloda Alireza Abdovali ve 82 kiloda Alireza Mahmadi bronz madalyanın sahibi oldu.
Serbest Güreş Milli Takımı'nda 79 kiloda Mostafa Ghiyasi bronz madalya kazandı.

59. Nikola Petrov-Dan Kolov Uluslararası Güreş Turnuvası Bulgaristan'ın Tırnova kentinde 17-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu turnuva Bulgaristan'dan ilk Avrupa serbest güreş şampiyonu olan Dan Kolov ve Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nikola Petrov onuruna düzenlenmektedir.

News Code 1900552
https://tr.mehrnews.com/news/1900552/

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