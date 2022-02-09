Ermenistan'dan İran'a tebrik mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a Ermenistan Cumhuriyeti ile İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.

Ermenistan Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre mesajda Ararat Mirzoyan, Ermenistan-İran ilişkilerinin karşılıklı saygı ve asırlık tarihe dayalı, çeşitli denemelerden geçip güçlendirilmiş yakın ve sarsılmaz işbirliğiyle önemsendiğini kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, etkin işbirliği ile Ermenistan ile İran arasındaki ilişkilerinin, iki ülke halklarının refahı ve bölgesel kalıcı barış lehine daha da güçlendirileceğine duyduğu güveni dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, da geçenlerde Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’a gönderdiği bir mesajda İran ve Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü tebrik etmişti.

Kaynak: Ermeni Haber