Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavorv ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafındaki durumu ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Viyana görüşmeleri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gerçekleştirdiği Moskova ziyareti de gündeme getirildi.

Görüşmede, karşılıklı ilişkilerin Moskova ziyareti sırasında sağlanan anlaşmalar çerçevesinde daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.