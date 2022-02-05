Emir Abdullahiyan, ABD'nin yeni İran kararını değerlendirdi

ABD’nin İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili yeni kararını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Bu günlerde aracılar vasıtasıyla mesaj ileten ABD’li taraflara, pratikte iyi niyet göstermeleri gerektiğini açıkça ifade ettik.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Bize göre, pratikte iyi niyet dünyada somut bir şeyin gerçekleşmesidir. Kelimenin gerçek anlamıyla bazı yaptırımların kaldırılması, Amerikalıların bahsettiği iyi niyeti gösterebilir. Ancak kağıt üzerinde olan iyi, fakat yeterli değil” ifadesini kullandı.

Viyana müzakerelerine dair Emir Abdullahiyan, “Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinde en önemli konularımızdan biri, başta Batı olmak üzere taraflardan gerekli garantilerin alınmasıdır. Biz tüm siyasi, yasal ve ekonomik düzeylerde güvence talebinde bulunduk ve bazı alanlarda anlaşmalara varıldı, ancak İran müzakere heyeti Batı tarafının Viyana'da sağlanan anlaşmdaki taahhütlerine tam uyması yönünde güvence vermesi için süreci takip edecektir.” diye kaydetti.