İran, müzakere masasında siyasi oyunları kabul etmez

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi 19 Ocak’ta resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde Moskova’ya gitmişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, devlet televizyonunda dün gece yapılan bir belgeselde bu önemli gezinin detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Üç ay önce Rusya'ya yaptığım ziyarette Rus mevkidaşım Sergey Lavrov, Sayın Putin'in Sayın Raisi'yi Rusya'ya davet edeceğini duyurdu” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Bu davete cevaben, İran’ın komşu odaklı politikası doğrultusunda bu daveti ve liderler düzeyinde iletişimin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdum” ifadesini kullandı.

Bakan Emir Abdullahiyan, “Sayın Cumhurbaşkanı Reisi bana, Asya, komşu ülkeler ve dünyadaki diğer kıtalar da dahil olmak üzere İran için yararlı olan yerlere gideceğini ve bu konuda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını söyledi.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin gerçekleştirdiği son yurt dışı ziyaretleri hakkında Emir Abdullahiyan, "Cumhurbaşkanı'nın son birkaç aydaki gezileri, Batı'ya İran'ın Viyana görüşmelerine aktif olarak katıldığı ve yaptırımların kaldırılması için müzakere masasında siyasi oyunları kabul etmeyeceği mesajını verdi" diye konuştu.