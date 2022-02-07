Emir Abdullahiyan İran-Ermenistan diplomatik ilişkilerinin yıl dönümünü kutladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’a gönderdiği bir mesajda İran ve Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran’ın Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyarak bu ülke ile diplomatic ilişkiler kuran ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak, “Geçtiğimiz yılda iki ülke arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda geliştirildi ve birçok belgenin imzalanmasıyla işbirliğinin yasal zemini güçlendirildi” dedi.

Emir Abdullahiyan kaleme aldığı mesajda ayrıca İran’ın Ermenistan’la ikili ve bölgesel işbirliklerini güçlendirme iradesini vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere 4 Ekim 2021’de Tahran’a gelmişti.