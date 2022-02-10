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10 Şub 2022 16:47

Görüşmelerin sona ermesi Batı'nın yaptırımları kaldırma iradesine bağlı

Görüşmelerin sona ermesi Batı'nın yaptırımları kaldırma iradesine bağlı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Viyana görüşmelerine ilişkin olarak, "Görüşmelerin sona erme zamanı Batılı tarafların yaptırımların kaldırılması konusundaki iradesine ve tüm tarafların taahhütlerine geri dönmesine bağlıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Cumhurbaşkanı Reisi ile Tahran’daki yabancı büyükelçilerin görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Viyana görüşmeleri hakkında, “ABD v Batılı taraflar gerçek davranışlarını uluslararası toplum önünde göstermeleri için bugün Viyana’da büyük bir sınavla karşı karşıyadır” dedi.

Emir Abdullahiyan, "Görüşmelerin sona erme zamanı, Batılı tarafların yaptırımların kaldırılması konusundaki iradesine ve tüm tarafların taahhütlerine geri dönmesine bağlıdır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran'ın ciddiyet, plan ve inisiyatifle müzakere masasında olduğunu ve iyi bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkilerin geliştirilmesini takip ettiğini ve bölgesel ve uluslararası işbirliğine özel önem verdiğini söyledi.

News Code 1900393
https://tr.mehrnews.com/news/1900393/

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