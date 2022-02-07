İran: Kafkasya bölgesinin transit haritası tamamen değişecek

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, son günlerde gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Kasımi’nin paylışımında şu ifadelere yer verildi:

“Astaraçay stratejik köprüsünün inşası, Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretinin önemli kazanımlarından biriydi; İran'ın Kafkasya, Rusya ve Kuzey Avrupa’ya bağlanması İran'ın transit diplomasisinde ve uluslararası gücünde kesinlikle değişim yaratacaktır. İran'a hiçbir yol kapatılmayacağına söz vermiştim.

Ayrıca bakan yardımcılarına verilen özel talimatla, Nurduz’dan Ermenistan'a giden yol ve Kafkasya koridoru ile ilgili sorun çözülecek ve yakında o bölgenin transit haritası tamamen değişecek. Bu konuda çocukca davrananlar bize hiçbir yolun kapanmayacağını bilmeli, ancak geride bıraktıkları kırık köprü kolay kolay onarılmaz.”

Bakan Kasımi Azerbaycan ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya gelmişti.



