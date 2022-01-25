İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi yüzde 30 arttı

Bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Tahran-Bakü ilişkileri hakkında, "Azerbaycan ile İran arasındaki ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı." dedi.

Mustafayev, "Pandemi İran-Azerbaycan arasındaki ithalat-ihracat faaliyetlerini durduramadı." ifadesini kullandı.

"Geçen yılın ilk 11 ayında TIR geçiş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,5 arttı." diyen Şahin Mustafayev, bunun halihazırda aktif olarak çalışan Kuzey-Güney ulaşım koridoru sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Şu anda İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile beraberindeki heyet Azerbaycan temaslarını sürdürüyor.