  1. Ekonomi
25 Oca 2022 14:41

İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi yüzde 30 arttı

İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi yüzde 30 arttı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, "Azerbaycan ile İran arasındaki ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı." dedi.

Bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Tahran-Bakü ilişkileri hakkında, "Azerbaycan ile İran arasındaki ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı." dedi.

Mustafayev, "Pandemi İran-Azerbaycan arasındaki ithalat-ihracat faaliyetlerini durduramadı." ifadesini kullandı.

"Geçen yılın ilk 11 ayında TIR geçiş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,5 arttı." diyen Şahin Mustafayev, bunun halihazırda aktif olarak çalışan Kuzey-Güney ulaşım koridoru sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Şu anda İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile beraberindeki heyet Azerbaycan temaslarını sürdürüyor.

News Code 1900055
https://tr.mehrnews.com/news/1900055/

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