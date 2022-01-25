İran heyeti işgalden kurtarılan Fuzuli bölgesini ziyaret etti

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi başkanlığındaki heyeti taşıyan yolcu uçağı dün Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na indi. Heyet, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

İran heyeti, Azerbaycan ziyaretinin ilk gününde işgalden kurtarılan Fuzuli bölgesini ziyaret etti.

Bölgede yürütülen altyapı ve ulaşım projeleri hakkında bilgi alan Bakan Kasımi, İran'ın bu bölgelerdeki yeniden inşa projelerine katılımının önemini vurguladı.

İran heyeti ayrıca, Zengilan Uluslararası Havalimanı'nda inşaat işlerini ve Horadiz-Akbent demiryolu hattı projesini yerinde inceledi.

Bakan Kasımi iki gün sürecek Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile bir araya gelecek.