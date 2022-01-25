İranlı Bakan, Aliyev'le video konferans yöntemi ile görüştü

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Aliyev, geçen kasımda Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunarak, "Sayın Reisi ile yaptığımız görüşme, iki kardeş ve dost ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olmuştur ve bu görüşmenin souçları iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde açıkça görülmektedir." dedi.

İlham Aliyev, Bakan Kasımi'den, Cumhurbaşkanı Reisi'ye selamlarını iletmesini istedi.

Aliyev, "Karabağ'daki savaştan sonra bölgesel işbirliği için büyük fırsatlar yaratıldı. Savaş sonrası İran-Azerbaycan ilişkileri bu yönde gelişti ve bölgesel işbirliği için çok umut verici olan 3+3 işbirliği platformu kuruldu." ifadesini kullandı.

Ortak ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran şirketlerini ülkesine yatırım yapmaya davet ederek, "Yakın gelecekte İran şirketlerinin işgalden kurtarılan bölgelerde aktif çalışmalara başlayacağından eminim." açıklamasını yaptı.

Aliyev ayrıca, sanayi ve teknoloji alanında çeşitli iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rüstem Kasımi de bu görüşmede, "İki dost ve kardeş ülke İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmıştır. İki ülkenin azimli kararıyla Tahran-Bakü ilişkilerinin eskisinden de fazla güçleneceğine inancımız tamdır." dedi.

Bakan Kasımi, "Bölgedeki farklı ülkelerin yeniden inşası konusunda iyi deneyimlere sahibiz. Bu yöndeki işbirliği bölgenin kalkınmasına ve sürdürülebilir güvenliğine katkı sağlayabilir." diye konuştu.