Tahran'da "İran-Türkiye ilişkileri" konulu özel oturum

Uluslararası Müslüman Üniversite Profesörleri Derneği tarafından bugün " "İran-Türkiye Siyasi İlişkilerinin Geleceği" konulu özel oturum düzenlecek.

Bu oturuma Tahran İslami Azad Üniversitesi Sosyal Bilimler Grubu hocası Dr. Rahmet Haci Mine ve Türkiye'den Sigma Risk Consulting Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Doğan konuşmacı olarak katılacak.

İran saati ile 14.30-16.30 arasında düzenlenecek özel oturum canlı olarak aşağıdaki linklerden de yayınlanacaktır.

https://www.aparat.com/iaomup/live

https://www.instagram.com/iaomup3

Uluslararası Müslüman Üniversite Profesörleri Derneği'nin sitesinde yer alan bilgiye göre konuşmacılar İngilizce sunum yapacak.