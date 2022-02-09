Çavuşoğlu, Taliban ile Kabil Havaalanı'nı görüştü

Türk medyasına göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Vekili Muttaki, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek Herat’a ulaşan ilk "İyilik Treni" için teşekkür etti.

Görüşmede Çavuşoğlu, gelecek dönemde de Afganistan’a bir yardım treninin yola çıkmasının öngörüldüğünü aktardı.

Çavuşoğlu ve Muttaki, Kabil'deki dahil Afganistan’daki havaalanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik görüşmelerdeki son durumu ele aldı.

Çavuşoğlu, ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Afganistan’daki durum ele alındı.