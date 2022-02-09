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9 Şub 2022 15:33

Çavuşoğlu, Taliban ile Kabil Havaalanı'nı görüştü

Çavuşoğlu, Taliban ile Kabil Havaalanı'nı görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk medyasına göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Vekili Muttaki, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek Herat’a ulaşan ilk "İyilik Treni" için teşekkür etti.

Görüşmede Çavuşoğlu, gelecek dönemde de Afganistan’a bir yardım treninin yola çıkmasının öngörüldüğünü aktardı.

Çavuşoğlu ve Muttaki, Kabil'deki dahil Afganistan’daki havaalanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik görüşmelerdeki son durumu ele aldı.

Çavuşoğlu, ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Afganistan’daki durum ele alındı.

News Code 1900376
https://tr.mehrnews.com/news/1900376/

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